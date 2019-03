Clube inglês interessado na contratação de Gedson

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo está interessado na contratação do jogador.

De acordo com o jornal A Bola deste domingo, o Wolverhampton está interessado na contratação de Gedson Fernandes, já no mercado de verão.

Na eminência de perder Rúben Neves, o jovem de 20 anos pode ser uma solução para reforçar a equipa de Nuno Espírito Santo.

Nesse sentido, o Wolves tem estado presente nos últimos jogos do Benfica, de forma a observar as exibições do jogador.

Recorde-se que Gedson tem uma cláusula de rescisão no valor de 120 milhões de euros e um contrato válido até junho de 2023.