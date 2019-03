Cabinda: Núcleo do PUNIV no Malembo carece de laboratório (DR)

Cabinda: Núcleo do PUNIV no Malembo carece de laboratório

O Núcleo do Instituto Politécnico do PUNIV na comuna de Malembo, município sede de Cabinda, carece de um laboratório para as aulas práticas de Ciências Biológicas e Físicas, informou à Angop, o administrador comunal, Pedro Issac Morais.

Em breves declarações à Angop, na Comuna de Malembo, Pedro Issac de Morais, sublinhou ser preocupante, tendo em conta a falta de aulas práticas para os alunos deste ramo.

“Precisamos deste laboratório para complementaridade da formação dos alunos neste curso, para além da necessidade de obras de restauro do colégio local que existe desde 2005”, declarou.

O colégio, construido em 2005, foi patrocinado pela Chevron e seus associados do Bloco-0, desde 2018. Alberga 300 alunos do II ciclo, incluindo o curso de Ciências Biológicas e Físicas, adstrito ao núcleo do Puniv.

Já no sector da saúde, o administrador comunal, Pedro Issac, disse estar preocupado com o registo de oito (8) casos de dengue desde Janeiro a última quinzena de Março deste ano.

Solicitou aos Serviços de Vigilância Epidemiológica e Saúde Pública para avaliar a situação que inclui também casos de chicongonha, doença que se asemelhança da malária.

Lamentou também o facto de haver muitas dificuldades na mobilidade para as aldeias da circunscrição para avaliar o estado social das comunidades, tendo em conta as autarquias que se avizinham.

“Há dificuldades para se deslocar a essas aldeias (Siadede e Lelo) devido ao mau estado das estradas. Precisamos de máquinas para trabalhos de melhoria das vias e torná-las transitáveis, permitindo a livre circulação de pessoas e bens e o transporte dos produtos do campo para os mercados da cidade de Cabinda”.

Quanto à distribuiçao de energia e água, indicou ser outro desafio para servir da melhor maneira as comunidades locais. Considerou que o problema de distribuição de energia eléctrica acentua-se na sede comunal.

Em relação à àgua informou que têm o apoiou da empresa ALGOA, instalada na sede comunal que melhorou os sistemas de captação, rede de transportação e distribuição a partir da lagoa do Malembo.

A comuna de Malembo, com uma população estimada em 10 mil e 330 habitantes está localizada no eixo rodoviário da Estrada Nacional N100, cerca de 40 kms a norte da cidade de Cabinda. A pesca, agricultura e caça são as principais actividades da população local.

A comuna do Malembo foi elevada a esta categoria no dia 4 de Julho de 1932.