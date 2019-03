Avião com destino a Düsseldorf aterra em Edimburgo por engano

Um avião da British Airways voou por engano de Londres para Edimburgo, na Escócia, esta segunda-feira, quando o destino planeado era Düsseldorf, na Alemanha.

Os passageiros da maior companhia aérea do Reino Unido chegaram a Düsseldorf com um atraso de mais de três horas e meia. O erro só foi detetado quando o avião aterrou e, ao dar as boas vindas ao destino, foi anunciado que os passageiros tinham acabado de chegar à capital da Escócia, a cerca de 800 quilómetros do destino.

De acordo com o relato de uma passageira, quando o rumor do erro no destino se espalhou no avião, o piloto perguntou aos passageiros quem queria viajar para Düsseldorf e todos confirmaram que aquele voo teria como destino a Alemanha.

Não é conhecido o número de passageiros afetados pelo incidente, no entanto, sabe-se que o erro terá tido origem numa troca de documentação pela companhia que operava o voo.

Segundo a BBC, a British Airways garante que o piloto não se enganou na rota, uma vez que tinha instruções para viajar para Edimburgo, ou seja, a documentação do voo terá sido enviada incorretamente.

Estará em causa um erro cometido pela companhia alemã WDL Aviation, que operava o voo da British Airways.