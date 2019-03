Protestos contra projecto de directiva dos direitos de autor na internet

Inúmeras cidades europeias foram palco de protestos contra a directiva Europeia sobre direitos de autor na internet, votada no parlamento europeu já na próxima semana.

Na Alemanha, dezenas de milhares de pessoas desfilaram em cidades como Berlim e Munique. Receiam, entre outras coisas, que a Internet seja censurada com filtros automáticos,

“Nós pedimos que pelo menos o artigo (17) em questão seja retirado. Existe uma outra solução e eu defendo que os direitos de autor sejam pagos nos conteúdos protegidos. Mas tem que haver uma outra solução”, diz uma manifestante.

“O principal é que esse filtro não seja introduzido, porque nada está pronto. Têm que ser os peritos a tratar, eles percebem disso. Muitos avisaram nada vai funcionar como previsto”, explica outro manifestante.

A directiva, que deverá substituir a que está em vigor, desde 2001, quando ainda não havia “You Tube” ou o “Twitter” por exemplo, teve uma ação de apoio na capital alemã, na maioria criadores.

“A directiva dar-me-ia o direito a um pagamento, o direito de ser reconhecido e o direito a ser informado. Naturalmente as coisas serão melhores para mim”, argumenta Matthias Hornschuh, compositor.

O debate é complexo. De lado os criadores de conteúdos, como as empresas de comunicação social, defendem a directiva, do outro as grandes plataformas como a Google são contra. Consideram que, além de censura, a criatividade digital ficará limitada, um travão para o desenvolvimento da Internet.