Obra “Mulher Malanjina” vence Festival Provincial de Poesia

Huambo: Edição anterior do Festival Nacional de Poesia (DR)

A obra “Mulher Malanjina”, que homenageia à mulher e a cidade de Malanje, do poeta Francisco Vieira Gunza “Mukunekena da Interação”, venceu, na noite de sábado a 4ª edição do Festival Provincial de Poesia e Trova.

Na categoria de melhor poetisa ficou Graça Cassenda, com a poesia “Embriaga-me”, que fala da força do amor e da paixão entre homem e mulher, enquanto Adilson Pessoa foi o trovador da noite com a obra “Ngongo Ya Biluka”, expressão que na língua nacional Kimbundu significa o mundo mudou.

Na gala foram também distinguidos Francisco Funje, como melhor trovador revelação, e Poeta Destinado, com a melhor letra, bem como foi feita homenagem ao Monsenhor Inácio Gonçalves, figura proeminente da cultura e da academia local.

Promovido pela Associação ProArtes e Ritmos, o evento contou com dez concorrentes nas categorias de poesia e trova.

Na ocasião, o director do Gabinete Provincial da Cultura, Turismo Juventude e Desportos, Fernandes Cristóvão considerou que a iniciativa contribui para o despontar de novos valores no domínio das artes em Malanje.

A 3ª edição do Festival de Poesia e Trova aconteceu em 2018 e foi ganha pelo poeta Nelson dos Anjos, com a poesia intitulada “Lágrimas na Ponta dos Olhos”.