Namibe: Novas lanchas reforçam fiscalização pesqueira

Duas lanchas de marca Honda com sete metros e meio cada uma foram entregues, ontem, sábado, pela ministra das Pescas e Ciências do Mar, Maria Antonieta Baptista, no município do Tômbwa.

Os meios que entram em operatividade a partir da próxima semana nos mares do município do Tômbwa e da comuna da Lucira, vão ajudar no trabalho de vigilância marítima, no âmbito da “ Operação no Mar”.

Estes meios serão reforçados com mais uma embarcação afecta ao Ministério das Pescas, que foi recuperada recentemente depois de uma avaria.

A titular lembrou que no âmbito do combate à pesca ilegal, no Tômbwa, foram retidas, de Agosto de 2018 a Janeiro de 2019, sete embarcações na sua maioria com tripulação chinesa que faziam a pesca de forma ilícita, sem nenhuma documentação e falta de meios de segurança.

A governante elogiou ainda o trabalho que esta a ser desenvolvido pelos armadores de pesca no município do Tômbwa, facto que tem melhorado nos últimos dois meses os índices de captura de pescado.

Com relação a inoperância do laboratório da vila piscatória do Tômbwa, a ministra disse não ser o único, sustentando que esforços estão a ser envidados para que tal situação seja resolvida, no quadro da melhoria da qualidade de exportação do pescado.

“ Pretendemos nos próximos tempos invadir os nossos mercados com a indústria de conserva, mas para isso, é necessário que tenhamos laboratórios capazes de certificar o nosso produtos e assim cumprimos com as exigências que são feitas internacionalmente”, acrescentou.

Ainda no quadro desta “invasão”, Maria Antonieta Baptista garantiu existir um programa de formação para a pesca artesanal já aprovado, sendo Luanda a província piloto, seguida de Benguela, Cuanza Sul e Namibe.

O mesmo projecto de formação, segundo ainda a ministra vai estender-se a Pesca continental e aquicultura, garantindo neste capítulo o consórcio de três empresas que produzirão ração, além da formação de pescadores que receberem alivinos e outros produtos do mar.

“ Com a transferência de competência temos que ajudar as administrações manusear as pessoas envolvidas , pois as autarquias é processo que precisa de quadros competentes e com qualidade desejáveis dando assim um novo rumo a pesca angolana”, reforçou.