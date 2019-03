MPLA na Lunda Sul vê oportunidade juvenis nas autarquias

O MPLA na Lunda Sul está a ver as eleições autárquicas, previstas para o ano 2020, como uma oportunidade para os jovens angolanos participarem directamente nas políticas que alicerçam o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Segundo o secretário municipal da JMPLA em Saurimo (Lunda Sul), Octávio Alberto, citado pela Angop, as autárquicas exigirão maturidade e responsabilidade política dos jovens.

O dirigente, que falava sábado numa reunião extraordinária do referido comité, defendeu, no quadro do processo autárquico, um maior investimento na capacitação e na formação académica desta franja da sociedade.

“É fundamental entender as transformações políticas para encontrar soluções concretas e satisfazer os anseios da população”, disse numa alusão aos jovens.

Com o foco nas eleições autárquicas, apelou os militantes do “braço” juvenil do MPLA, a JMPLA, a tornarem-se verdadeiros activistas na defesa da paz, reconciliação e do desenvolvimento sustentável.