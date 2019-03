Moda Luanda: Cabingano Manuel e Salú Gonçalves entre os galardoados

Figuras públicas ligadas à televisão, música, moda e cinema, que se destacaram em 2018, receberam troféus na noite de sábado, durante a 22ª edição do “Moda Luanda 2019”, que decorreu sob lema “Água para Vida”.

Das figuras contempladas foram escolhidos na categoria de jornalismo os apresentadores e jornalistas Salú Gonçalves e Marcelina Gonçalves, como melhores apresentadores do “Magazine da Actualidade”.

A cerimónia das distinções promovida pela STEP (agência de modelos) que foi marcada com desfile de moda, também consagrou o jornalista Cabingano Manuel que recebeu o troféu de melhor contributo do ano para informação, enquanto que Geovani Comanzala e Sandra Gomes com o galardão de melhores apresentadores de magazine temático.

Para os melhores apresentadores de Talk show foram nomeados os apresentadores Igor Benza e Zuleica Wilson.

Já na categoria de melhor actor e actriz foram laureados Fredy Costa e Micaela Reis, enquanto que a nomeação para melhor registo de comédia o troféu foi entregue ao integrante do grupo humorístico Tuneza, Costa Vilola.

No mundo da música o troféu “carreira” foi atribuído ao grupo SSP.

A noite foi igualmente abrilhantada com momentos de desfile de moda na qual participaram vários criadores nacionais que mereceram aplausos numa simbiose de estilos africanos e europeus.

No total foram 15 colecções de criadores angolanos apresentados nesta edição que voltou a ser apresentada na Baia de Luanda.

Populares aderiram ao recinto, onde para além de observarem os “trajes” vibraram ao som musical de alguns músicos que animaram o evento.