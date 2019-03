Malanje: Candidata à bastonária da OMA caça votos

A candidata pela lista C à bastonária da Ordem dos Médicos de Angola (OMA), Elisa Gaspar, apresentou este sábado, na cidade de Malanje, o seu programa de acção, com vista a convencer a classe médica e técnica de medicina e ganhar votos.

De acordo com Angop, a campanha de “caça votos” que culminou com um encontro com a classe médica da província que apoia a sua candidatura serviu para a divulgação das linhas de força para o seu mandato consubstanciadas na melhoria dos salários, reforço das condições de trabalho para a prestação de serviço mais humanizado aos pacientes, entre outras acções.

Entre as promessas feitas, uma casa de passagem para os médicos em serviço na capital do País, para acolher os técnicos em serviço e que estejam destacados em Luanda a fazer especialidade ou em acções de formação.

Elisa Gaspar também prometeu criar um fundo solidário para acudir as necessidades dos técnicos, além da uniformização do currículo para as escolas de medicina do País, para facilitar os formandos na eventualidade de terminarem em outra região.

Caso vença as eleições, prevista para o dia 30 deste mês, a médica ainda assegura implementar o Conselho de Médicos Internos de Especialistas, para a resolução dos problemas específicos de cada província.

Elisa Gaspar concorre para o cargo de bastonária da Ordem dos Médicos em Angola, com Mário Fresta, Miguel Betencourt e José Luís Pascoal, cujo pleito eleitoral acontece no próximo sábado (30).

A sua campanha tem como lema “Unidos vamos pôr ordem na Ordem” e já percorreu em outras províncias do País, sendo Cuanza Norte e Uíge as próximas regiões a serem visadas.

Médica há mais de 30 anos, Elisa Gaspar é formada em pediatria neonatologia, especialidade que exerce na Maternidade Lucrécia Paim, em Luanda.

É coordenadora do projecto Banco de Leite Humano em Angola e madrinha do Projecto Criança Autista, em Luanda.