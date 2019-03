Huíla: Falta de salas leva desistência de grupos teatrais

HUÍLA: ANTIGO CINE ODEON NO LUBANGO (FOTO: MANUEL FERNANDES)

O presidente da associação provincial de teatro da Huíla, Osvaldo de Almeida, declarou hoje, domingo, que a falta de salas para actividades culturais tem provocado conflitos entre artistas na ocupação do único espaço localizado no pátio da Cultura, levando à desistências de alguns grupos.

Em declarações à Angop, hoje, sobre o festival de 27 a 30 de Maio, por ocasião do dia mundial do teatro, o responsável disse que a exiguidade de espaços para exibições já se arrasta há mais de dez anos e tem criado constrangimentos e forçado a redução da criação de peças, por não haver onde exibir.

Disse que o município do Lubango, onde existem 16 grupos, conta apenas com um único espaço localizado no pátio da direcção provincial da Cultura, que também é disputado por artistas plásticos e organizadores de eventos religiosos.

Osvaldo de Almeida referiu que associação tem procurado apoio em instituições de ensino com espaços para a realização destes eventos, mas sem sucesso.

Pede mais atenção a arte de representar no resgate dos valores morais e cívicos, passando pela implementação mais seis salas afim.

Sem revelar números de grupos desistentes, disse que alguns resistem mediante ao pagamentos mensais dos integrantes.

Disse que apesar do teatro ainda não dar dinheiro a nível da província, os grupos estão motivados para que de 27 a 30 do corrente exibir 14 peças com teor virado ao resgate de valores cívicos e orientações manadas pelos governantes.

O chefe do Departamento da Cultura e Artes e Património Histórico do sector da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos, Bernardino Gabriel, admitiu que no Plano de Desenvolvimento Provincial (2018-2022) consta a construção de duas casas de cultura, assim como uma escola de artes para a profissionalização dos jovens em distintas disciplinas artísticas.

O sector da Cultura, Turismo, Juventude e Desportos na Huíla controla 84 grupos de dança, 62 grupos teatrais e 20 bandas musicais que congregam ao todo 242 artistas.