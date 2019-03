Huíla: Drector de planeamento da Chicomba detido por peculato

O director do gabinete de planeamento e estatística da administração municipal de Chicomba, Ernesto Canjongo, a 220 quilómetros a norte do Lubango, foi detido na sexta-feira, por crime de peculato, apurou hoje, domingo a Angop.

O porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo, confirmou a detenção e explicou que será presente a um procurador no Tribunal municipal da Matala para definir as medidas de coação.

Ernesto Canjongo terá supostamente desviado mais de 200 milhões Kwanzas que serviriam em Chicomba, a 220 quilómetros a norte do Lubango, o Programa de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza (PDRCFRP), de 2016.

O arguido é igualmente acusado do descaminho de 19 viaturas destinadas a funcionários de diversas áreas da administração local. Os meios rolantes estão em parte incerta.

Uma equipa da inspecção do governo provincial da Huíla está em Chicomba para investigar a suspeita.