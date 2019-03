Historiador defende maior divulgação do Batalha do Cuito Cuanavale

A nova geração desconhece os factos em torno da Batalha do Cuito Cuanavale, bem como a sua importância na libertação da África Austral, havendo, por isso, necessidade de maior divulgação desta façanha, visando a sua perpetuação.

A advertência veio do historiador e representante do Fórum dos Combatentes da Batalha do Cuito-Cuanavele na província do Huambo, António Cahiti, que dissertava, o tema “A importância da Batalha do Cuito Cuanavale para a região da África Austral” durante o acto provincial alusivo ao 23 de Março, Dia da Libertação da África Austral.

No entender do palestrante, a data que é comemorada pela primeira vez no país e na região da áfrica austral, 31 anos depois, ainda é pouco conhecida, daí a necessidade na sua maior divulgação para que possa ser do domínio da maioria.

Para si, a juventude precisa saber mais sobre os reais acontecimentos da efeméride, para que a verdadeira história do país e da região austral de ÁFRICA se transmita às gerações actuais e futuras.

Na sua dissertação, falou da necessidade da nova geração conhecer os princípios da Batalha do Cuito-Cuanavale e a bravura dos nacionalistas que se entregaram com abnegação na conquista da paz e da estabilidade do continente, na perspectiva de se ter mais conhecimentos sobre a gesta heroica.

António Cahiti destacou a iniciativa do governo angolano em considerar a data como um feriado a nível da África Austral, tendo, no entanto, aconselhado aos estados da região a valorizar mais a efeméride.

Por sua vez, a governadora da província do Huambo, Joana Lina, disse esperar que a data inspire as gerações actuais a investigar o passado histórico do país e do contente, de modo a elevar a sua consciência enquanto cidadãos e patriotas.

Lembrou que Batalha do Cuito-Cuanavale foi decisiva para a paz e estabilidade na região austral de África e acelerou a independência da Namíbia e o fim do regime do apartheid na África do Sul, que veio a propiciar o nascimento de uma nova nação, longe da discriminação e segregação racial que vigorava naquele país.

O dia 23 de Março, tem na base o fim da Batalha do Cuito Cuanavale, uma das mais duras guerra que o país enfrentou no período pós-independência.

O Fórum dos Combatentes da Batalha do Cuito Cuanavale controla na província do Huambo mais de 800 intervenientes na operação.