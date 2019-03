Futebol adaptado concorre ao prémio da zona 5

A selecção campeã do mundo em futebol para amputados concorre em Maio próximo para o título de melhor do ano de 2018, na 4ª edição do Prémio Anual dos Desportos da Região 5, a decorrer na Namíbia, anunciou neste sábado o secretário de Estado para os Desportos, Carlos Almeida.

De acordo com o governante, que falava na cerimónia de homenagem aos campeões, realizada na Galeria dos Desportos, em Luanda, a escolha dos futebolistas adaptados deve-se ao desempenho destes dentro e fora de África ao longo dos últimos anos.

O concorrente angolano inscrito pelo Ministério da Juventude e Desporto foi segundo classificado no Campeonato do Mundo disputado em 2014, na cidade de Culiacan (México). Em 2018 conquistou o troféu, em prova decorrida também no México, mas em San Juan de los Lagos.

O Prémio Anual dos Desportos da Região 5 conta com 11 categorias, mas Angola inscreveu nesta sua estreia somente o futebol com muletas que concorrerá ainda na categoria de melhor atleta, com Celestino Elias António, eleito melhor do mundo (México2018).

A três primeiras edições da gala decorreram na África do Sul.

Integraram a selecção campeão do mundo: Celestino António, Heno Adão, Catarino Carvalho, José Candieiro e João Chiquento.

Completam o grupo Sabino Joaquim, Laurindo Lucamba, Augusto Lilito, Jesus Morais, Francisco Amaro, José Vitorino, Neves Undungo, Sebastião Cacumba e Hilário Cufula.