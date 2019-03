Futebol: Academia ABC quer destacar-se na formação de atletas locais

A Academia de futebol ABC da província do Huambo, criada em finais do ano passado, quer destacar-se na formação de atletas locais com qualidades para se afirmarem em equipas da I divisão nacional.

A promessa foi feita nesta região, pelo seu proprietário, Emanuel Hélder Nunda Chimuco, em declarações à ANGOP, a propósito dos primeiros cinco meses de funcionamento da mesma, que já conta com 110 crianças, com idades entre 7 aos 12 anos.

Informou que a vocação da academia é preparar os atletas em aspectos básicos de um jogo de futebol, sobretudo na vertente técnica e táctica, e potenciar o talento que muitos deles já demonstram em tenra idade.

Diferente do que ocorre nas camadas de formação dos clubes, Hélder Chimuco informou que está a ser usada uma metodologia de treino que privilegia a criatividade dos atletas em detrimento da componente colectiva.

“Ensinamos questões mais elementares, como recepção, passe, remate, desmarcações e estimulamos, muito, que o atleta demonstre suas aptidões com a bola, não se importando com o jogo colectivo”, explicou.

Segundo o proprietário da ABC, a academia surgiu para suprir um vazio que a província do Huambo regista, há décadas, em termos de formação de atletas que desejam tornar-se profissionais.

Lembrou que a exigência nas camadas de formação dos clubes federados limita, em muitos casos, a descoberta de talentos, facto que espera ver ultrapassado com o trabalho que está a ser desenvolvido pela sua academia.

Disse que entre os treinadores da ABC está o ex-internacional Avelino Lopes, cuja missão específica é preparar os atletas que actuem na posição de ponta de lança.

De 47 anos de idade, Emanuel Hélder Nunda Chimuco, conhecido por Dinho nas lides futebolistas, destacou-se actuando na ala direita defensiva do Petro do Huambo e Sonangol do Namibe, entre 1990 a 2005, depois de ter sido formado pelo África Sport Clube do Huambo.

Após encerrar a carreira de jogador, foi treinador adjunto da equipa sénior do Petro do Huambo, treinador principal da equipa de júnior do mesmo clube, treinador principal da equipa de juvenis do Benfica do Huambo e treinador da equipa de iniciados do Ferroviário do Huambo

Antes de 1990, a província do Huambo ocupava um lugar de relevo na formação de atletas, graças ao trabalho desenvolvido pelas extintas equipas do África, Dinamos, Ferroviário, Educação, Emprotel, Benfica e Petro.

Destas equipas passaram jogadores como Luís Bento, Aníbal, Mulusy, Dê, Domanga, Saavedra, Carlos Pedro, Geovety, Tanda, Neto, Adão, Amilcar, Cazombo, Martolino muitos dos quais viriam a representar a selecção nacional.