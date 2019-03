‘Frases de Bolsonaro sobre ditadura são infelizes’, diz presidente do Chile

O presidente do Chile, Sebastián Piñera, disse neste domingo (24) que as frases de Jair Bolsonaro (PSL) sobre as ditaduras latino-americanas são “infelizes”.

Segundo a Folha de S. Paulo, Piñera disse que há posições do presidente brasileiro “com as quais não concorda” e citou como exemplo a frase “quem procura osso é cachorro”.

A frase já estampou o gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado federal e faz referência aos mortos na guerrilha do Araguaia. Corpos de vítimas do confronto nunca foram encontrados.

Piñera classificou frases como a citada como “tremendamente infelizes”. “Não compartilho muito do que Bolsonaro diz sobre o tema”, disse o presidente chileno.

Bolsonaro foi alvo de protestos no Chile durante a visita de dois dias que fez no país. Defensor do ditador chileno Augusto Pinochet, Bolsonaro também já fez elogios recentemente ao ditador paraguaio Alfredo Stroessner.

Pinochet governou o Chile de 1973 até 1990 após orquestrar um golpe de Estado contra Salvador Allende. No período, mais de 20 mil pessoas foram torturadas e mais de 3 mil foram mortas ou seguem desaparecidas.

O ditador chileno também já foi acusado por ex-correlegionário de traficar cocaína.