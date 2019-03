Fogueira Jornalística realiza “Fórum Sobre Comunicação Institucional e Fontes de Informação”

Com o objectivo de debater o estado actual do relacionamento entre os jornalistas e os Gabinetes de Comunicação Institucional e Imprensa do Estado e os Gabinetes de Comunicação das instituições privadas, das organizações não-governamentais e dos partidos políticos, o Projecto Fogueira Jornalística vai realizar o “Fórum Sobre Comunicação Institucional e Fontes de Informação”, no qual serão abordados temas como a “Actuação da Comunicação Institucional”, o “Relacionamento com os Media”, os “Gabinetes de Comunicação Institucional como Fontes de Informação” e os “Limites do Exercício do Jornalismo na Busca de Informação”.

De acordo com uma nota enviada à redacção do Portal de Angola, os jornalistas de vários órgãos de comunicação social de Angola se juntam na próxima quinta-feira, 28, a partir das 9horas, para participar nos debates, que terão lugar no Auditório das Irmãs Paulinas, em Luanda. O Fórum contará igualmente com uma videoaula do jornalista Sousa Jamba e actuação musical do saxofonista angolano João Guias.

Durante o evento, o Projecto Fogueira Jornalística vai também aproveitar a ocasião para homenagear 15 Jornalistas e Consultores de Comunicação falecidos entre 2018 e Fevereiro de 2019.

Sob o lema: “Um Relacionamento, mais Credibilidade”, o evento vai contar com a presença de directores de Comunicação de instituições públicas, privadas, partidos políticos, organizações não-governamentais, estudantes de Jornalismo e Comunicação Social, académicos e demais convidados, que testemunharão as discussões de temas pertinentes da realidade actual da Comunicação e do Jornalismo.

Para além dos fóruns, o projecto realiza igualmente oficinas de jornalismo, conferências, colóquios, mesas redondas, palestras, seminários e jornadas académicas, para jornalistas e estudantes de Comunicação Social e Jornalismo. O objectivo destas iniciativas é ensinar as novas técnicas de abordagem jornalísticas na era da informação e discutir factos que preocupam o Sector.

“Após alguns anos de ausência no mercado angolano, regressamos para dinamizar os debates sobre temas que ainda constituem preocupações da classe jornalística e de outros ramos da Comunicação. O nosso projecto é filantrópico e visa promover a gestão do conhecimento jornalístico, por meio de formações a serem ministradas aos directores, editores, chefes de redacção, jornalistas, bem como estudantes de Comunicação Social e Jornalismo”, disse Fernando Guelengue, Porta-voz da Fogueira Jornalística.

Fogueira Jornalística

É uma iniciativa de profissionais de Comunicação Social de Angola com experiência em jornalismo online, impresso, radiofónico e televisivo, que funciona, desde 2014, para massificação da discussão de diferentes problemas que apoquentam a classe, através de uma estrutura informal e virtual.