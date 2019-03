Bloqueio de celulares ‘piratas’ chega a 15 estados neste domingo

Aparelhos que terão o funcionamento suspenso já receberam mensagens de alerta sobre o bloqueio

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) inicia hoje o bloqueio dos celulares sem certificação em 15 estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste do país. O projeto “Celular legal” já enviou mensagens a 531.446 e bloqueou o funcionamento de 244.217 aparelhos em todo território nacional.

Neste domingo (24), os aparelhos que terão o funcionamento suspenso já receberam mensagens de alerta sobre o bloqueio.

De acordo com o jornal O Globo citado pelo Notícias ao Minuto, a Anatel orienta a quem recebeu a mensagem que procure a empresa ou pessoa que vendeu o aparelho e busque seus direitos como consumidor. O site do projeto Celular Legal disponibiliza informações sobre a situação do aparelho.

O bloqueio deve atingir os seguintes estados: São Paulo, Minas Gerais, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.