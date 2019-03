Basílio Horta avisa Madonna: “Há coisas que o dinheiro não paga”

Estatuto. Com a idade tornou-se uma mulher respeitável. Respeitabilíssima. Rótulo que ela tenta descolar todos os dias (FOTO GARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES)

Presidente da Câmara de Sintra diz que “não cabe na cabeça de ninguém deixar entrar um cavalo num palácio do século XVIII”. Mas a cantora norte-americana “tentou tudo” para que isso fosse possível, num videoclip filmado em património histórico cedido pela autarquia. Basílio Horta recusou. E até a polícia municipal foi chamada a intervir.

A filmagem do último videoclip de Madonna, “Indian Summer”, gerou um inédito conflito com a Câmara Municipal de Sintra. E tudo por causa de uma única cena, que a produtora pretendia filmar no hall principal de um palácio oitocentista, de que a autarquia é proprietária.

O guião descreve a cena como: “cavalo deitado no chão a interagir com a protagonista” e a produtora prometia até “um tempo de filmagem muito reduzido”, que previa durar entre “1 hora e 1h 30”. “Por motivos de segurança” a Câmara chumbou a proposta. E a cantora não gostou.

