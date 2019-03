Avião de russo está na Venezuela entre rumores sobre chegada de militares

Dois aviões das Forças Armadas da Rússia aterraram no último sábado no aeroporto de Maiquetía, em Caracas, transportando militares e equipamentos, confirmou neste domingo a agência estatal russa Sputnik.

A missão chega em “cumprimento” aos “contratos de natureza técnico-militar”, segundo uma matéria da Sputnik, que cita fontes da embaixada russa em Caracas, sem dar mais detalhes.

No entanto, essas fontes disseram à agência russa que a chegada da aeronave não tem “nada de misterioso” e ocorre no marco de acordos assinados há vários anos.

Mais cedo, jornalistas da AFP haviam verificado a presença de um avião com bandeira russa no aeroporto, localizado a cerca de 40 minutos de carro da capital venezuelana, segundo as publicações da, com forte custódia de contingentes da Guarda Nacional Militar.

Contactadas pela AFP, as autoridades venezuelanas não emitiram comentários.

Segundo a imprensa local, dois aviões militares russos – um jato e um cargueiro transportaram para a Venezuela cem soldados liderados pelo general Vasily Tonkoshkurov, director da alto comando das Forças Armadas do país europeu. Segundo o jornal El Nacional, “35 toneladas de materiais” chegaram junto com a missão militar.

Rússia e China, principais credores da dívida externa da Venezuela (estimada em 150 biliões de dólares), tem sido dois dos maiores aliados do governo de Nicolás Maduro em meio a uma crescente pressão internacional para que ele abandone o poder.

A colaboração militar entre Caracas e Moscovo fortaleceu desde o inicio do chavismo, com a compra de equipamentos e armamento militar.

Em Dezembro passado, dois bombardeiros TU160, um avião de carga e outro de passageiros foram enviados pela Rússia para a Venezuela para participar de exercícios de defesa com a Força Armada venezuelana.

Esse colaboração avivou as tensões de Caracas com Estados Unidos e a vizinha Colômbia. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, criticou os exercícios, acusando Moscovo e Caracas de serem “dois governos corruptos desperdiçando fundos públicos e reprimindo a liberdade”.