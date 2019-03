UNITEL-BASKET: 1º DE AGOSTO TOMA LIDERANÇA COM 57 PONTOS (FOTO: ROSÁRIO DOS SANTOS)

1º de Agosto toma liderança do Unitel-Basket

O 1º de Agosto é o líder do Campeonato Nacional de Basquetebol sénior masculino (Unitel-Basket) com 57 pontos, fruto da vitória na 8ª jornada disputada sábado diante do Helmarc Academia por 103-48.

Na outras partidas, o Interclube bateu o ASA por 89-76, o Vila Clotilde perdeu para Universidade Lusíada, por 84-88, e o Desportivo Kwanza foi derrotado pela Marinha de Guerra por 61-108. O Petro folgou por imperativo de calendário.

Sexta-feira, na disputa da sétima jornada, as partidas do 1º de Agosto – Desportivo Kwanza e do Petro de Luanda – Interclube foram adiadas devido a envolvência das duas equipas mais tituladas na AfroLiga.

Nos outros jogos, o ASA perdeu para o Helmarc por 100-107, a Universidade Lusíadas venceu o Desportivo do Kwanza por 103-97, e a Marinha de Guerra descansou.

Classificação

1º – 1º de Agosto 57 pontos

2º – Petro de Luanda 56

3º – Interclub 51

4º – ASA 49

5º – Marinha de Guerra 48

6º – Universidade Lusíada 44

7º – Vila Clotilde 40

8º – Helmarc Academia 38

9º – Desportivo Kwanza 33