Sobe para 417 o número de mortos em Moçambique

O balanço do número de vítimas mortais foi atualizado este sábado pelo ministro do Ambiente de Moçambique. O anterior balanço era de 293 mortos. A ajuda continua entretanto a chegar a Moçambique. O segundo avião C-130 da Força Aérea Portuguesa com apoio português às operações de socorro já chegou à cidade da Beira.

Segundo avança o Expresso, o aumento do número de vítimas mortais já tinha sido admitido pelo primeiro-ministro de Moçambique, que considerou que o número de mortos vai continuar a aumentar. Carlos Agostinho do Rosário diz que a situação é catastrófica, enquanto as operações de busca e resgate ainda decorrem.

O segundo avião da Força Aérea Portuguesa aterrou este sábado na cidade da Beira pelas 10h30 (08h30 em Lisboa).

O avião transporta uma equipa avançada de peritos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), elementos da Força Especial de Bombeiros, da Guarda Nacional Republicana (GIPS e binómios de busca e socorro), do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da EDP.

O envio dos dois C-130 foi anunciado ao início da noite de quarta-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal (MNE) e o primeiro aterrou na sexta-feira.

No primeiro avião, além dos 35 militares, seguiram uma equipa cinotécnica (homem e cão) da GNR, numa operação coordenada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Para hoje está prevista ainda a chegada ao mesmo aeroporto da Beira de um avião comercial fretado pelo Estado português com uma força operacional conjunta da ANPC, com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em situações de emergência complexas.

O apoio português surge na sequência do pedido de assistência internacional para ajuda nas operações de socorro apresentado pelas autoridades moçambicanas no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia.