SADC condecora heróis do Cuito Cuanavale

Diversos heróis da Batalha do Cuito Cuanavale foram condecorados este sábado, na vila com o mesmo nome, província do Cuando Cubango, por terem contribuído para a libertação da África Austral do regime de segregação racial, antes vigente na África do Sul.

Entre os condecorados da batalha de há 31 anos, estão, a título póstumo, o general José Domingos Cordeiro Baptista “Ngueto” (medalha Mérito Militar -1ª classe) e o antigo administrador do Cuito Cuanavale, António Dias (medalha Ordem Civil do 1º grau).

As condecorações estenderam-se entre os vivos, num total de 30 pessoas. Nesse grupo as medalhas foram de Mérito de Segunda e Terceira Classes.

Os representantes da República de Cuba e da Federação Russa, países “intervenientes” na batalha, foram condecorados com a Medalha de Mérito Militar do Primeiro Grau.

Na ocasião, o governador do Cuando Cubango, Pedro Mutindi, destacou a concretização do 23 de Março na SADC como Dia de Libertação da África Austral.

Já o presidente do Fórum dos Combatentes da Batalha do Cuito Cuanavale, António Valeriano, também condecorado, realçou o facto da batalha ter alterado a geo-política da África Austral.

A efeméride tem na base o fim da Batalha do Cuito Cuanavale, uma das mais duras da guerra que o país enfrentou. A data é feriado regional na Comunidade para Desenvolvimento da África Austral (SADC).