Píton pendurada em poste de electricidade aterroriza turistas em rua tailandesa

Uma píton causou o pânico no distrito da luz vermelha na Tailândia, sendo avistada no poste de electricidade sobre as cabeças de turistas. A serpente se enrolou ao redor das linhas de alta tensão na rua Walking Street, na cidade tailandesa de Pattaya, na madrugada de 23 de Março.

Os turistas chocados se reuniram perto do poste, observando o réptil de uns 2 metros. Logo chegou a equipe de resgate e subiu ao poste para apanhar o intruso. Tendo medo de ser electrocutado, o capturador de serpentes usou um catador de cereja para realizar a operação de resgate. Os turistas só deixaram os especialistas ir embora após tirarem fotos com a exótica píton.