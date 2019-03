Palácio presidencial pega fogo no Sudão

O palácio presidencial na capital sudanesa, Cartum, pegou fogo neste sábado, segundo informou a Al Arabiya.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram o edifício, que não está sendo utilizado pela presidência, em chamas e coberto por uma grande nuvem de fumo.

Para evitar incidentes, a polícia decidiu fechar as ruas que dão acesso ao prédio, construído em 1832, perto do Nilo Azul.

Actualmente, o presidente Omar Bashir e sua equipe estão trabalhando em uma nova residência, localizada a algumas centenas de metros do palácio histórico. Até o momento, não há relatos sobre possíveis vítimas em decorrência do incêndio, que teria sido provocado por um curto-circuito em instalações do segundo andar do edifício.