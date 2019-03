Ministro anuncia medidas de combate a seca no Cunene

O ministro angolano da Energia e Água, João Baptista Borges, anunciou, hoje sábado, na cidade do Cuito, província do Bié, medidas para a implementação de projectos que visam combater a seca que atinge a região do Cunene, nos últimos anos.

Em declarações hoje à Angop, no quadro da visita de três dias que efectou a província do Bié, o governante sublinhou que, o Executivo traçou vários projectos para serem concretizados nos próximos meses, visando essencialmente aliviar os efeitos negativos da seca, que afectam às populações do sul de Angola, em particular da província do Cunene.

Entre as medidas a serem implementas nos próximos meses, apontou a construção de duas barragens hidrícas, no Cuvelai, para acumular água para o consumo das populações, criação de condições para a criação do gado, bem como para irrigação dos campos agrícolas.

Outro projecto, segundo o ministro, está ligado a construção de um transvaze na zona do Cafu, para a área da Oshanas, levando a água às comunidades afectadas pela catástrofe, através de condutas.

Pontualizou que, neste momento o ministério trabalha, no sentido de nos próximos dias, proceder o lançamento do concurso público, para adjudicação da empreitada, realçando que o projecto será implementado dentro de três anos, sem anunciar o valor monetário a ser investido.

Disse tratar-se de soluções técnicas de engenharia que passarão pela transferência de caudais, com a retirada de água em zonas com alguma abundância para zonas com grandes défices.