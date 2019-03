Milhares manifestam-se em Londres por um novo referendo do Brexit

Centenas de milhares de pessoas manifestaram-se este sábado em Londres pela realização de um segundo referendo sobre o Brexit.

Perante o impasse no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, a resposta das ruas parece estar numa solução que tem sido rejeitada pela primeira-ministra Theresa May.

Entre os manifestantes estiveram o Mayor de Londres, Sadiq Khan, a primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, e o vice-líder dos Trabalhistas, Tom Watson.

Os protestos por uma nova votação vêm dar força ao movimento já expresso numa petição online que recolheu mais de quatro milhões de assinaturas.

A manifestação acontece a menos de uma semana da data original do Brexit, 29 de março, e depois de Theresa May ter reiterado que o acordo já duas vezes rejeitado pelos deputados é o melhor acordo negociável.