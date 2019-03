Futebol: Portugal empata com Ucrânia

A seleção portuguesa empatou nesta sexta-feira , no estádio da Luz, frente à Ucrânia, por 0-0, em jogo referente à primeira jornada da fase de apuramento do Europeu 2020 de futebol.

Num encontro, que assinalou o regresso do capitão Cristiano Ronaldo, após nove meses de ausência, Portugal não foi além de uma igualdade, frente à congénere ucraniana.

Já nos descontos, ficou por assinalar um penálti contra a Ucrânia, por carga na área sobre o estreante Dyego Sousa.

Portugal volta a jogar na próxima segunda-feira (19.45 horas), igualmente no estádio da Luz, mas com a Sérvia, no segundo jogo da fase de qualificação do Europeu.