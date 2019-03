Deputados apelam à conjugação de sinergias para cumprimento das recomendações da Unesco

A necessidade da conjugação de sinergias para o cumprimento das recomendações da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) sobre a cidade de Mbanza Kongo, província do Zaire, foi defendida neste sábado pelos deputados da 7ª comissão da Assembleia Nacional.

Ao fazer o balanço da vista de 48 horas ao Zaire, o presidente desta comissão, que trata de questões de cultura, assuntos religiosos, comunicação social, juventude e desportos, Nuno Carnaval, advogou a realização de mais acções visando promover, valorizar e elevar cada vez mais o centro histórico e cultural desta cidade, enquanto herança histórica do património cultural.

“Um dos objectivos centrais que nos trouxe à província do Zaire tem a ver, sobretudo, com o centro histórico e cultural de Mbanza Kongo, que é património mundial da Unesco. Apelamos à conjugação de esforços para o cumprimento cabal das recomendações daquele organismo internacional para que esta localidade não caia na lista do património mundial em risco”, apelou.

Mbanza Kongo, segundo o deputado, deve ser transformado num espaço privilegiado do turismo cultural, visando contribuir no processo de desenvolvimento local.

Assegurou que a 7ª comissão da Assembleia Nacional vai juntar-se aos esforços do Comité de Gestão Participativa do Centro Histórico e Cultural de Mbanza Kongo, para que as acções e metas estabelecidas possam ser executadas em tempo oportuno.

Entre as recomendações da Unesco, constam a construção de um novo aeroporto para a cidade de Mbanza Kongo, a remoção do casco urbano das torres das operadoras das telecomunicações, bem como a requalificação do perímetro histórico desta urbe elevada a património mundial em Julho de 2017.

Durante a sua estada em Mbanza Kongo, os parlamentares acompanhados pelo governador do Zaire, Pedro Makita Armando Júlia, desdobraram-se em vistas a diversas instituições públicas e privadas, nos domínios da educação, comunicação social, desportos e cultura.

A comitiva parlamentar regressa hoje (sábado) à capital do país.