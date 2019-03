Sonangol conta com um novo navio Sonda

Um Navio Sonda da Sonangol, em construção na Coreia de Sul, para operar em águas profundas, ultra profundas e pré-sal, foi baptizado quinta-feira, em Busan, com nome “Libongos”, numa cerimónia que contou com a presença da primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, como madrinha do navio.

Baptizado com o nome “Libongos” – uma região do Bengo onde existem afloramentos de petróleo a superfície, segundo explica Angop, o navio foi concebido para obedecer à uma estratégia do programa de exploração petrolífera, que deverá garantir novas descobertas e a consolidação das reservas para o futuro, tendo em atenção fundamentalmente, a satisfação das necessidades do País.

O novo navio, que garantirá numa primeira fase, emprego a cerca de mil e 200 trabalhadores, entre nacionais e estrangeiros, tem capacidade de operação em águas profundas, ultra profundas e no pré-sal, e estará disponível para executar trabalhos a nível nacional e internacional.

A cerimónia foi testemunhada pelo presidente do conselho de administração da Sonangol, Carlos Saturnino, e do Presidente da DAEWOO SHIPBUILDING MARINE ENGINEERING – “DSME”, Sung Leep Jung, enquanto anfitrião.

Para o presidente do conselho de administração da Sonangol, a materialização deste projecto constitui mais um marco, no âmbito do relançamento da indústria petrolífera angolana, rumo ao aumento da produção e das reservas nacionais, assim como aumenta o leque de serviços integrados da cadeia primária, diminuindo a dependência da disponibilidade externa no cumprimento dos programas de trabalho de exploração.

Presenciaram igualmente o acto, o secretário de Estado de Petróleos, José Barroso, o presidente do conselho de administração da Agência Nacional de Petróleo e Gás, Paulino Jerónimo, o embaixador de Angola na Coreia do Sul, Albino Malungo, administradores executivos da Sonangol, representantes das operadoras petrolíferas em Angola, entre outros.