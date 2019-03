Sérgio Rescova visita vítimas de acidente da Macon

O governador da província de Luanda, Sérgio Rescova, visitou os 14 feridos do acidente de viação com o autocarro da Macon, em que morreram três pessoas, ocorrido no final de terça-feira, na localidade da Barra do Cuanza, no Ramiros, que se encontram internados na Clínica Castelo, escreve o JA.

O director-geral da Macon, Luís Máquina, disse que a empresa está a apoiar todos os sinistrados internados na Clínica Castelo, situada no Morro Bento, dos quais 12 devem receber alta médica hoje, por as lesões não serem graves, mas as outras duas pacientes vão permanecer mais alguns dias devido às cirurgias a que foram submetidas.

O acidente aconteceu na sequência de derrame de combustível no asfalto, que levou ao despiste do autocarro da Macon que seguia com 53 passageiros para a província do Namibe, bem como de outros veículos que circulavam naquela via.

Luís Máquina garantiu o apoio da empresa às famílias dos sinistrados na sua deslocação a Luanda, já que os referidos passageiros são do interior do país, estando neste momento a serem efectuados contactos para a sua localização. Os corpos das três vítimas, sendo dois adolescentes e uma mulher, encontram-se na morgue do Hospital Josina Machel, em Luanda.

O director clínico, Kinfumu António, disse que as duas pacientes serão submetidas a uma intervenção cirúrgica hoje na região da omoplata, estando a ser acompanhadas por um psicólogo para avaliar o seu estado emocional.

A paciente Pascoalina José, viajava com o filho menor de um ano, diz que teve desmaio no momento em que o autocarro acidentou, tendo afirmado que quando despertou “estava na cama do hospital, com dores de cabeça”, salientando que o filho não sofreu nada.