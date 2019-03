SADC celebra feriado em homenagem aos heróis do Cuito Cuanavale

Trinta e um anos depois, os cidadãos da África Austral passam a celebrar o 23 de Março como feriado regional, data que assinala a derrota do regime fascista sul-africano (apartheid), resultante de um confronto travado no sudeste angolano, na fronteira com a Namíbia, no município do Cuito Cuanavale (Cuando Cubango).

Em quatro meses de intensos combates, entre 15 de Novembro de 1987 a 23 de Março de 1988, o exército do regime do apartheid da África do Sul (SADF, South African Defence Force), levou uma pesada derrota na sua vã tentativa de tomar pela força das armas a sede do município do Cuito Cuanavale.

O exército das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), apoiado por Cuba, triunfou ante a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), auxiliada pelo exército sul-africano.

A vitória das FAPLA, precursora das FAA, forças governamentais, teve repercussões assinaláveis para a eliminação do regime de segregação racial que vigorava na África do Sul e libertação da vizinha Republica da Namíbia, a Sul de Angola.

O resultado deste confronto marcou um ponto de viragem decisivo na guerra, incentivando paralelamente um acordo entre sul-africanos e cubanos para a retirada de tropas e a assinatura dos Acordos de Nova Iorque, que deram origem à implementação de uma resolução (435/78) do Conselho de Segurança da ONU.

A importância da data para paz definitiva na região, uma das mais estáveis politicamente em África, levou Angola, enquanto presidente da SADC, a apresentar uma proposta para inclusão de 23 de Março como Dia de Libertação de África Austral, 18 de Agosto de 2018, uma homenagem ao esforço do país para a libertação da sub-região.

Antes de ser proposta e aceite pelos Chefes de Estado da SADC, a data, 23 de Março, foi institucionalizada como feriado nacional em Angola, a 9 de Agosto de 2018, aprovada pelos deputados da Assembleia Nacional, durante a 3ª Reunião Plenária Extraordinária.

Para essa celebração inédita como feriado regional, o governo decidiu convidar todos os Chefes de Estado da região da SADC para se deslocarem a Angola, mais especificamente ao Cuíto Cuanavale, mais de 200 quilómetros de Menongue, capital do Cuando Cubango, para conjuntamente celebrarem esta data.

Dos 15 Chefes de Estado que compõem a sub-região Austral da África, a Angop sabe das presenças confirmadas dos presidentes Mokgweetsi Masisi

(Botsuana), Hage Geinbob (Namíbia), Edgar Lungu (Zâmbia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul).

A SADC foi criada em 17 de Outubro de 1992 e integra Angola, Moçambique, África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícia, Namíbia, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabué.