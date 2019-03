Polícia frustra “tentativa de rapto e homicídio” de quatro cidadãos chineses

De acordo com uma nota da Polícia Nacional, por volta das 22h30 de quarta-feira compareceu ao Piquete de Talatona, um casal de cidadãos de nacionalidade chinesa, dando a conhecer que um familiar (irmão) que trabalha em Cabinda, entrou em desacordos com o seu sócio, tendo este pago um grupo de elementos que, sob ameaça de morte, tinham a missão de os colocar no avião e mandá-los coercivamente à China, sem sequer pagar-lhes o que era devido, resultado da sociedade.

Estes, sob fortes medidas de coação, com armas de fogo, levaram-nos ao aeroporto internacional, tendo os chineses resistido ao embarque. Posteriormente, foram acostados por um vendedor de cadeado que alertou o irmão de um deles que vive em Luanda, levantando suspeição pela forma como estavam sendo agressivos. Após negação de embarque, os mesmo conduziram os (04) chineses para uma residência, sito na rua Pedro de Castro Van-Dúnem Loy, num apartamento, onde arrendaram 02 apartamentos e mantiveram lá os mesmos, onde os sequestraram e os ameaçaram de morte.

Diligências feitas pelas forças policiais, foi possível desvendar e deter em flagrante delito, (05) elementos envolvidos na prática criminal, que se faziam transportar numa viatura alugada, de marca Kia, modelo Rio, de cor vermelha, apreendida, bem como 300.000 kz e (10) telemóveis de diversas marcas e modelos.

Em relação às vítimas, tratam-se de (04) cidadãos chineses, dos quais (03) homens e uma mulher.