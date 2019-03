Mulheres querem facilidades no acesso ao micro-crédito

As mulheres da província do Huambo querem facilidades no acesso ao micro-crédito, de modo a desenvolverem pequenos negócios para sustento das famílias e fomento do auto-emprego, escreve a Angop.

A preocupação foi manifestada, hoje, pela directora do gabinete de Acção Social, Família e Igualdade do Género, Frutuosa de Jesus Cassinda, no Fórum sobre Micro-fincanças.

Segundo a responsável, os programas de micro-crédito constituem o principal incentivo para que as mulheres do meio rural possam enveredar para o empreendedorismo e darem passos seguros para o seu empoderamento.

Frutuosa de Jesus Cassinda lamentou o facto de maior parte das mulheres desta província não terem acesso aos créditos bancários, por não terem garantias patrimoniais ou financeiras, estando, por isso, excluídas desta facilidade.

Por esta razão, disse ser necessário haver um exercício forte de advocacia para a consolidação e expansão do micro-crédito, instrumento financeiro que, conforme afirmou, constitui um imperativo estratégico que vai se reflectir na melhoria da qualidade de vida das famílias, de modo geral, e, em particular, das mulheres.

“Nos nossos dias as mulheres ainda continuam a ter dificuldades de aceder aos recursos e riquezas, colocando-as, assim, numa posição de vulnerabilidade e extrema pobreza que vêm perdurando no tempo. É uma situação que precisa ser revertida pelas organizações não governamental e instituições bancárias”, advogou.

Afirmou que o Governo da província tem procurado mecanismos eficazes para combater a pobreza extrema, através do micro-crédito que ajuda a empoderar as mulheres e promove a equidade de género em todas as actividades sociais e económicas.

Explicou que os programas de micro-finanças permitem dinamizar iniciativas geradoras de rendimentos, servindo de alternativas às actividades agro-pecuária no meio rural, diversificando, assim, as fontes de renda para as famílias, além de contribuir para a fixação das comunidades rurais.

Promovido no âmbito da jornada Março-mulher, cujo lema é “Mulher emancipada rumo à igualdade do género”, o fórum de micro-finanças teve por objectivo identificar o estado e o impacto deste sub-sector e do crédito na vida da população da província do Huambo, essencialmente das famílias e mulheres do meio rural.

Durante o evento foram abordadas as vantagens do associativismo e cooperativismo como modelos de desenvolvimento comunitário, desafios da micro-finança na remoção dos factores de vulnerabilidade e inclusão das mulheres associadas, mecanismo de garantia solidária no micro-crédito e a importância do plano de negócios no sucesso dos beneficiários de crédito.