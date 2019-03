O corte geral de energia eléctrica que se regista na cidade de Luanda, desde as 20 horas de hoje, deve-se a um problema no sistema norte.

Numa nota publicada as 21h30 na sua página no Facebook, o Ministério da Energias e Águas informa que as causas ainda são desconhecidas, mas as equipas já estão no local a reparar a avaria e a fazer a reposição paulatina do fornecimento.