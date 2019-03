Homem mordido nos órgãos genitais perdoou a esposa

Uma mulher foi detida, há dias, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, e libertada momentos depois, sob termo de identidade e residência, por supostamente ter mordido os órgãos genitais do esposo, que pretendia praticar relações sexuais.

De acordo com o JA, a viver juntos, há 20 anos, e com seis filhos, a mulher rejeitou praticar relações sexuais, alegadamente por ter tido o parto de mais uma criança, há duas semanas, numa altura em que o esposo se encontrava em estado de embriaguez, por consumo de whisky.

A rejeição por parte da mulher, segundo fonte da Polícia Nacional, gerou uma forte discussão entre o casal, numa altura em que o homem tentou à força praticar relações sexuais, acto que culminou com uma mordidela nos órgão genitais, seguido de agressão física.

“Ele agrediu-me com chapadas, agarrou-me nas mamas e eu devolvi-lhe as chapadas. Mais tarde, mordi-lhe os testículos”, confirmou a senhora.

Após a altercação, o homem foi socorrido para o Hospital Geral de Luanda, com graves lesões nos órgãos genitais. O médico Mateus Campos disse que os ferimentos vão deixar sequelas no futuro.

A equipa médica fez a reconstrução das feridas do pénis da vítima, tendo recebido alta com a recomendação de dar sequência ao tratamento em regime ambulatório.

Os familiares do esposo apresentaram queixa-crime ao Serviço de Investigação Criminal, que de imediato prendeu a senhora, que mais tarde recebeu ordem de soltura, sob termo de identidade e residência, acabando o casal por regressar a casa com pedido de desculpas de parte-a-parte.