Griezmann destrona Pogba e é o atleta francês mais bem pago do mundo

O jornal francês L’Équipe publicou, esta sexta-feira, a lista com os 50 atletas gauleses que mais dinheiro encaixaram ao longo do último ano. E, ao contrário do que sucedeu em 2017, o ‘vencedor’ não foi Paul Pogba, mas sim Antoine Griezmann.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o avançado foi durante largos meses associado ao Barcelona, mas acabou por comprometer o seu futuro com o Atlético de Madrid, assinando um milionário contrato que o manterá no Wanda Metropolitano até junho de 2023.

Sem grande surpresa, esta lista é, maioritariamente, composta por jogadores de futebol. Há, no entanto, espaço para representantes de outras modalidades, como é o caso do basquetebol, que também se encontram bem classificados.