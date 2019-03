Futebol: Angola regressa ao CAN quatro anos depois

Depois de falhar as duas últimas edições, a selecção nacional de futebol regressa ao Campeonato Africano das Nações (CAN2019), que se realiza de 21 de Junho a 19 de Julho, no Egipto, depois do triunfo hoje, em Francistown, frente ao Botswana, por 1-0.

Angola terminou na primeira posição do grupo I, com 12 pontos, os mesmos da Mauritânia, em segundo. Burkina Faso ficou em terceiro (10 pts) e o Botswana em último, com apenas um ponto.

Após ausências em 2015, na Guine Equatorial, e 2017, no Gabão, os “Palancas Negras” entraram determinados nesta campanha e no jogo derradeiro vergaram as “Zebras” do Botswana, com golo do estreante Wilson Eduardo, garantindo assim a sua oitava presença em fases finais do CAN.

O país já disputou este evento continental na África do Sul (1996), Burkina Faso (1998), Egipto (2006), Ghana (2008), Angola (2010), Gabão e Guiné Equatorial (2012) e África do Sul (2013).

Assim, Angola regressa ao Egipto, onde já esteve em 2006, período em que também marcou presença inédita no Campeonato Mundial da Alemanha, com o treinador angolano Oliveira Gonçalves.