EUA impõem primeiras sanções à Coreia do Norte desde a cimeira fracassada

Os Estados Unidos impuseram sanções na quinta-feira, 21, a duas empresas chinesas de navegação que dizem que acusam de ajudar a Coreia do Norte a evitar sanções por causa do seu programa de armas nucleares, as primeira sanções desde o fracassado encontro entre os chefes de Estado dos EUA e da Coreia do Norte no mês passado.

De acordo com a Reuters, o Departamento do Tesouro dos EUA também emitiu um comunicado que listou 67 navios que, segundo eles, haviam se envolvido em transferências ilícitas de petróleo refinado com petrolíferas norte-coreanas, ou que teriam exportado carvão norte-coreano.

O departamento identificou as novas empresas sancionadas como a Dalian Haibo International Freight Co Ltd e a Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, que, segundo a agência, ajudaram a Coreia a evitar sanções americanas e internacionais.

A medida proíbe as transações dos EUA com as empresas designadas e congela qualquer ativo que possuam nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos lideraram os esforços internacionais para pressionar a Coreia do Norte por meio de sanções a fim de abandonar os seus programas nucleares e de mísseis balísticos.