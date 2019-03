EUA avisam sobre ‘consequências’ após Venezuela prender assessor de Guaidó

Os Estados Unidos alertaram nesta quinta-feira (21) sobre as “consequências” contra os serviços de segurança do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, caso eles continuem com a repressão contra o líder da oposição Juan Guaidó e seus assessores.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA pediu a libertação do chefe de gabinete de Guaidó, Robert Marrero, que foi preso em uma operação realizada de madrugada.

“As detenções mostram que Maduro está apostando na repressão para manter o poder. Isso não funcionará”, disse o porta-voz. “Haverá consequências para uma repressão continuada.”

O porta-voz disse que as prisões foram facilitadas pela juíza venezuelana Carol Padilla, os promotores Farid Mora Salcedo e Dinora Bustamante, e os funcionários do serviço de inteligência Danny Contreras e Angel Flores, acrescentando que os Estados Unidos e os parceiros regionais estão considerando os próximos passos.

Guaidó disse que “não será intimidado”.