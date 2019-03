ENDE interrompe fornecimento de energia no Ambriz

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) vai interromper, nesta sexta-feira, das 8h00 às 14 horas, o fornecimento de energia em toda extensão do município do Ambriz, província do Bengo.

A interrupção no fornecimento deve-se a trabalhos na rede de alta tensão, para a realização de testes de comando dos disjuntores e seccionadores, na subestação eléctrica Ambriz, de acordo com uma nota de imprensa da ENDE chegada hoje à Angop.

A ENDE apela a máxima compreensão pelos transtornos resultantes desta operação e informa que o referido trabalho se enquadra nas obras de melhoria que visam dotar as instalações eléctricas de maior fiabilidade e funcionalidade.

Enquanto decorrerem os trabalhos, as instalações devem ser consideradas como se estivessem sob tensão.