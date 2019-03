Dois militares americanos mortos no Afeganistão

Dois militares norte-americanos foram mortos no Afeganistão nesta sexta-feira durante uma operação, informou em comunicado a missão Resolute Support, liderada pela Otan.

A missão dos militares dos EUA está focada em orientar e ajudar as forças afegãs a combater os talibãs, que foram expulsos do poder em 2001.

Segundo a Reuters, as últimas mortes elevam o número de militares americanos assassinados no Afeganistão para pelo menos quatro em 2019, e um total de pelo menos 65 mortes de militares dos EUA desde janeiro de 2015, de acordo com relatórios do governo dos EUA e da Otan.

A guerra teve um custo muito maior para as forças de segurança e civis afegãos.

O presidente Ashraf Ghani, falando no Fórum Económico Mundial em janeiro, disse que cerca de 45 mil forças de segurança afegãs foram mortas desde que assumiu o poder em setembro de 2014, o que dá uma média de 849 por mês.

Um recorde de 3.804 civis afegãos foi morto no ano passado devido aos ataques aéreos das forças lideradas pelos EUA e mais ataques suicidas, disse a ONU em um relatório de fevereiro.