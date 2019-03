Ex-presidente foi preso na Lava Jato, nessa quinta-feira (22)

O desembargador Antônio Ivan Athié, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), decidiu, nesta sexta-feira (22), enviar o pedido de habeas corpus do ex-presidente Michel Temer, preso na quinta-feira (21) na Operação Lava Jato, para a primeira turma especializada do TRF-2. Segundo avança o Notícias ao Minuto, o julgamento foi adiado para a próxima quarta-feira (27).

Temer foi preso na operação Descontaminação, que investiga desvios nas obras da Usina de Angra 3 e tem como base a delação do empresário José Antunes Sobrinho, dono da Engevix, que menciona pagamentos de R$ 1 milhão em 2014.