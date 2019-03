BNA anuncia redução de taxas nas transacções em moeda estrangeira

As taxas e comissões cobradas actualmente para todas as transacções em moeda estrangeira serão reduzidas na generalidade, no prazo de 60 dias, anunciou hoje, em Luanda, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA), José Lima de Massano.

Nesta sexta-feira, explica Angop, a sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros, sob orientação do Presidente da República, João Lourenço, apreciou a proposta de aviso sobre comissões e despesas de operações em moeda estrangeira, instrumento que estabelece os limites máximos para as comissões, despesas cobradas nas transacções e margem cambial, aplicadas em determinadas acções, com vista a proteger os consumidores de serviços financeiros.

Segundo José de Lima Massano, que não adiantou a proporção de redução, a medida resulta de um trabalho que foi desenvolvido com a participação dos próprios bancos comerciais e a Associação Angolana de Bancos (Abanc).

Disse que além da redução, o BNA procura também contribuir para que as relações com os consumidores sejam mais justas e que permitam o contínuo crescimento da economia numa lógica de melhoria também do próprio ambiente de negócios.

Afirmou que o Banco Nacional de Angola vai prosseguir com a redução das taxas para que possa também regular as comissões que são cobradas para transacções em moeda nacional e com o mesmo sentido.