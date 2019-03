Bebé nasce com irmão gémeo na barriga

Um bebé nasceu com o irmão gémeo no interior da sua barriga, em Barranquilla, na Colômbia. Trata-se de um “fetus in fetu” ou gémeo parasita.

De acordo com o correio da manhã, no mundo, apenas foi registado um caso em cada 500 mil a um milhão de gravidezes.

No sétimo mês de gravidez, através de uma ecografia, os médicos deram conta de que no interior da barriga do bebé de uma mulher, Mónica Vega, estava um segundo corpo com um outro cordão umbilical e também rodeado de líquido amniótico.

Segundo o correio da manhã que cita o jornal La Vanguardia, o fenómeno acontece quando as células que vão gerar dois bebés gémeos não se dividem e os dois embriões acabam por crescer de forma anormal.

A bebé de Mónica, Itzamara, foi sujeito a uma operação delicada após as primeiras 24 horas do nascimento, para lhe retirarem o feto. O corpo que estava dentro do abdómen de Itzamara tinha o tamanho de um limão e não tinha coração nem cérebro.

Após a operação a mãe e a bebé encontram-se a recuperar e estão fora de perigo.