Associação de consumidores leva informação aos comerciantes e vendedores ambulantes

Uma campanha de sensibilização sobre os direitos do consumidor decorreu esta semana no mercado do Kikolo, em Luanda, para encorajar os comerciantes e vendedores ambulantes a pautarem por uma conduta adequada no fornecimento de produtos e serviços à população, bem como elucidar melhor os cidadãos os procedimentos de actuação em casos de eventuais irregularidades na relação consumidor e agentes económicos.

Durante a campanha levada a cabo pela Associação Angolana de Ajuda ao Consumidor (AAAC), inserida nas festividades do Dia Mundial do Consumidor, que se assinalou a 15 de Março, os comerciantes e vendedores ambulantes receberam folhetos informativos, onde, dentre outras informações destacam-se as seguintes:

1.º Não venda em lugares sujos ou próximo do lixo;

2.º Não venda um produto com a data de validade caducada;

3.º Não adultere a data de validade dos produtos;

4.º Antes de comprar dos grossistas verifique a data de validade do produto. Se estiver expirado denuncie;

5.º Não venda em locais proibidos pelo Estado;

6.º Forneça a informação clara ao consumidor;

7.º Trate com a devida higiene e cuidados os produtos que vendes;

8.º Cuide bem do meio ambiente que te rodeia, deixe-o sempre limpo.

Instituído pela primeira vez em 1962, pelo então presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, o Dia Mundial do Consumidor surgiu, inicialmente, como forma de proteger os interesses dos consumidores norte-americanos.

Entretanto, a data viria a ser adoptado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1985, legitimando assim o 15 de Março como o dia mundialmente consagrado ao consumidor.