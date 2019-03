Angola envia delegação humanitária a Moçambique

Uma delegação humanitária e de solidariedade chefiada pela ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, deslocou-se, nesta sexta-feira, para Moçambique, com objectivo de apoiar as autoridades locais nas varias iniciativas de resgate e apoio logístico às populações afectadas pelo ciclone Idai.

A delegação, que prevê estar em território moçambicano por um período de 30 dias, foi criada pelo Presidente da República, João Lourenço, com o fim de prestar assistência técnica e medicamentosa nos vários domínios da saúde, junto das populações afectadas pelo ciclone.

Falando à imprensa, o ministro da Defesa, Salviano de Jesus Sequeira, disse que o Governo angolano disponibilizou recursos humanos como médicos, enfermeiros, especialistas de saúde e militares das forças armadas e meios técnicos, bem como manifestou solidariedade aos povos do Malawi e do Zimbabwe, que sofrem com as consequências do referido ciclone.

Na ocasião, a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, referiu estarem a levar uma equipa multidisciplinar civil e militar, medicamentos e material gastável para fazer diagnostico e assistência médica para apoio nesta missão.

“A equipa está moralizada e vai com sentimento de cumprir um dever importante. Temos aqui especialistas de várias áreas que já tiveram experiências semelhantes no passado e acreditamos que vamos, de facto, apoiar o país irmão”, realçou.