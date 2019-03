Administração de Viana pede apoio de bancos sediados no município

A administração municipal de Viana solicitou hoje (sexta-feira) aos bancos sediados na circunscrição para a criação de parcerias com o objectivo de identificar e promover estratégias que possam apoiar as comunidades.

De acordo com a Angop, o administrador municipal, André Soma, fez este pronunciamento durante um encontro com os representes das 10 agências bancárias que funcionam em Viana, tendo apontado a Educação, Saúde e o Saneamento Básico, como as áreas que carecem de ajuda.

No domínio da Acção Social, Família e Igualdade de Género, a administração propôs o apetrechamento do Centro Infantil Mukembele, localizado no distrito urbano do Zango, bem como a atribuição de crédito bancário para apoiar a Mulher Rural no âmbito do projecto das Cooperativas Comunitárias.

Na área da educação pretende-se o apoio para a reabilitação da Escola Primária número 5035, de cinco salas de aulas, situada na Regedoria (Distrito de Viana Sede), bem como o apetrechamento com 270 carteiras e 10 quadros a escola no distrito do Baia.

No sector da saúde, a administração apresentou como necessidade a vedação, pintura e iluminação do posto sanitário de Kakila na comuna de Calumbo, a reabilitação dos postos de saúde do Km14, na Estalagem e do Zango II.

A aquisição de Kits para as cooperativas de corte e costura, moageiras, engraxadores e recauchutagem para o empoderamento das famílias e pessoas com deficiência e em situação vulnerável, estão entre as necessidades apresentadas.

A administração solicitou também apoio para a aquisição de leite e cestas básicas para apoiar as mães soropositivas, impossibilitadas de amamentar os filhos.

Estiveram presentes os representantes dos Bancos BCA, BMF, BIC, Standart Bank, BAI, SOL, BFA, BPC, BCI e BNI, acataram a solicitação que decidiram remeter às suas direcções para se dar solução ao pedido da administração.

O acto contou também com a presença de administradores adjuntos, distritais e da comuna de Calumbo, para além de directores municipais.