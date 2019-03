Última Hora: Pelo menos 40 mortos depois de ferry ter naufragado no Iraque

A maioria das vítimas são mulheres e crianças. Embarcação estava sobrelotada.

De acordo com o Notícias ao Minuto, um ferry naufragou esta quinta-feira no rio Tigris, perto de Mosul, no Iraque. Há registo de pelo menos 40 mortos, segundo a Reuters. A maioria das vítimas mortais são mulheres e crianças que não sabiam nadar, explicou Husam Khalil, o chefe da Autoridade de Defesa Civil de Mosul.

A equipa de resgate conseguiu resgatar até ao momento 12 sobreviventes. Nesta altura continuam a decorrer as operações de busca e de salvamento de mais sobreviventes deste naufrágio.

A BBC adianta que a zona onde a embarcação afundou é muito procurada para turismo.

(Em actualização..)