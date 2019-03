Sporting. Atlético junta Bernard aos milhões a pagar por Gelson

Os colchoneros querem incluir no negócio Bernard Mensah, médio ganês que já passou pelo Vitória de Guimarães, de forma a baixar o preço do internacional português.

A transferência de Gelson Martins para o Atlético de Madrid, após ter rescindido de forma unilateral para o Sporting, pode estar prestes a chegar ao desenlace.

Segundo o “Record” esta quinta-feira, os leões podem vir a receber os milhões que muito necessitam e ainda um reforço de qualidade. A confirmar-se a resolução amigável deste conflito, os leões deverão deixar cair o processo que corre no Tribunal Arbitral do Desporto.

Os colchoneros querem incluir no negócio Bernard Mensah, médio ganês que já passou pelo Vitória de Guimarães, de forma a baixar o preço do internacional português. De acordo com o desportivo, o Atlético pretende resolver o impasse com o Sporting para depois poder acertar a transferência do extremo para o Monaco, equipa à qual Gelson está emprestado.

Bernard Mensah não terá dificuldades em adaptar-se ao futebol português: em 2012, deixou o Gana para representar o V. Guimarães, tendo começado ainda pelos juniores. Na época 2014/15, fez 34 jogos e marcou 5 golos pelo Vitória, quando a equipa era ainda orientada por Rui Vitória.

Ainda no mesmo ano, a Gestifute, de Jorge Mendes, adquiriu 30% do passe do jogardor e foi determinante na transferência para o Atlético Madrid no final da temporada, por 6 milhões de euros.