PR moçambicano anuncia luto nacional em solidariedade às vítimas do IDAI

Moçambique observa, desde ontem, quarta-feira, luto nacional, por três dias, em solidariedade às vítimas do ciclone Idai que sacudiu a região centro do país.

A informação foi avançada pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, citado pelo Jornal O País.

Neste contexto, as bandeiras de Moçambique em todas embaixadas e consulados deverão estar içadas a meia-haste, disse o Chefe do Estado, depois de uma Sessão do Conselho de Ministros orientada a partir da cidade da Beira.

Dados oficiais indicam que até aqui já foram contabilizados 200 mortos devido a fúria do Idai que segundo o Presidente da República, Filipe Nyusi, pode ter causado a morte de mais de mil pessoas, enquanto mais de 100 mil correm risco de vida.